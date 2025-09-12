Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года
Рэпер Ice Cube пользуется старым iPhone и не собирается его менять
Исполнителя засмеяли стримеры в США.
Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном iPhone 8, который вышел в 2017 году. Об этом выяснилось на программе популярного в США стримера Кая Сената.
Участники ролика не могли поверить в то, что рэпер все еще пользуется таким старым смартфоном.
— Что это за телефон? — спросил один из участников стрима.
— Так… это iPhone 8, — ответил Ice Cube.
— Черт… Ты не собираешься его менять? — уточнил, не сдерживая смех стример.
— Нет, мне все равно… — спокойно ответил рэпер.
Недавно Apple представила четыре новые модели своего фирменного смартфона. Новый iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple — всего 5,6 мм. Также линейка дополнилась моделями iPhone 17 Pro и Pro Max.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи раскритиковали новую модель iPhone. Презентация Apple оказалась настолько провальной, что обрушила акции компании. Во время онлайн-трансляции их стоимость снизилась сразу на полтора процента.
