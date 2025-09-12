«Мы ждали этого конкурса»: группа Ay Yola об «Интервидении»

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Трио из Башкирии является официальным послом музыкального конкурса.

Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов ждет от «Интервидения» «очень много интересного». Об этом он сообщил 5-tv.ru на пресс-подходе после жеребьевки участников международного музыкального конкурса.

Шайхитдинов вспомнил, как будучи ребенком, смотрел конкурс вместе со своей семьей перед черно-белым телевизором.

«Мы наблюдали конкурс музыкальный, и он открывал ворота в мир музыки. Тогда не было интернета, тогда не было цифровых записей. И мы ждали, мы прямо ждали этого конкурса для того, чтобы услышать вот эти голоса», — поделился музыкант.

Он отметил, что все песни трио Ay Yola основаны на достоянии башкирского народа.

«Каждая наша песня — это глава из эпоса Урал-Батыр. Мы этническая группа, которая стоит на своих корнях», — уточняет Шайхитдинов.

Также группа раскрыла секрет, что у них скоро выходит альбом, после которого они будут готовы к коллаборациям с другими артистами.

Трио Ay Yola из Башкирии является официальным послом международного конкурса «Интервидение». Конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве на Live Арене. Победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Представлять Россию выпала честь Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, более известному по псевдониму SHAMAN. Ведущими финала станут популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

