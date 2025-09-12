Рютте: НАТО запускает операцию «Восточный часовой»

Фото: Reuters/Omar Havana

Она будет включать в себя элементы воздушной и наземной обороны.

НАТО запускает операцию «Восточный часовой». Ее цель — укрепить позиции североатлантического альянса на восточном фланге после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Сегодня я и (Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. — Прим. ред.) генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции „Восточный часовой“, чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге», — заявил Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что операция начнется «в ближайшие дни». Ее участниками станут Дания, Франция, Великобритания и Германия.

Рютте напомнил, что «Восточный часовой» — не исключительный случай. В начале 2025 года уже была проведена аналогичная операция — «Балтийский часовой», целью которой была «защита критической инфраструктуры в Балтийском море».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Варшава разыгрывает карту «российской угрозы» для НАТО и США.

