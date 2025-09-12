Пламенная любовь Довлатова: умерла актриса Тамара Уржумова

Фото: Кадр из к/ф «На всю оставшуюся жизнь», реж. Пётр Фоменко, 1975 г.

Она так и не ответила взаимностью писателю.

Советская актриса Тамара Уржумова скончалась в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, об этом сообщает портал Кино-театр.ру.

Тамара Анатольевна стала известна широкой публике еще в конце 1960-х годов, когда дебютировала в фильме «Проводы белых ночей». Впоследствии актриса сыграла во множестве кинолент, среди которых «Ижорский батальон», «Рожденная революцией», «На всю оставшуюся жизнь», а также эпопея «Жизнь Клима Самгина».

В последние годы Уржумова отошла от активной работы и перестала появляться на экранах, хотя ее роли продолжали оставаться значимыми для поколения зрителей, выросших на советском кино.

Известно, что еще в юности, когда Уржумова училась в театральном вузе, писатель Сергей Довлатов влюбился в нее и посвящал девушке проникновенные письма. Однако актриса не ответила взаимностью. Сегодня ее уход воспринимается как большая утрата для российского кинематографа и зрителей, ценивших ее талант.

