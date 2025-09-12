«Почивает на лаврах»: Татьяна Доронина больше не вернется на сцену

Актриса Татьяна Доронина больше не вернется на сцену

О решении артистки стало известно в ее день рождения.

Сегодня, 12 сентября, известная актриса советского кино и театра Татьяна Доронина празднует свой 92-й день рождения. Светлый праздник омрачается новостями о том, что на сцену артистка больше не вернется.

«Это ее осознанный выбор, который надо уважать. Как президент МХАТа, она в курсе всего происходящего в театре, дает добро на постановки или высказывает свое острое мнение. Доронина точно не страдает от одиночества», — цитирует инсайдера News.ru.

Собеседник издания отметил, что артистка организовала свой быт так, как «далеко не каждому дано». Доронина предпочитает проводить время за чтением, прослушиванием аудиоспектаклей и работой над мемуарами. По словам источника, «окруженная любовью актриса почивает на лаврах», а из окон ее квартиры на Фрунзенской набережной открывается живописный вид.

Татьяна Доронина — президент МХАТ имени Горького. Она внимательно следит за постановками и деятельностью труппы.

Для многих зрителей Доронина навсегда осталась героиней ленты «Три тополя на Плющихе» режиссера Татьяны Лиозновой, где ее партнером был Олег Ефремов. Среди других известных работ актрисы — фильмы «Мачеха», «Еще раз про любовь», «Старшая сестра» и целый ряд других картин, сделавших ее одной из ярчайших звезд советского экрана.

