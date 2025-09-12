«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам народной артистки РФ, победа не так важна, как объединение с другими народами.

Народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что самое главное на «Интервидении» — это ощущение единства. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подходе после жеребьевки участников международного музыкального конкурса.

Певица отметила, что быть принимающей страной и открывать «Интервидение» — это большая честь. Она также дала напутствие гостям конкурса.

«Пожалуйста, радуйтесь успехам других», — отметила Бабкина.

По словам народной артистки, не так важна победа, как объединение с другими народами.

«Важно ощущение соборности, когда мы все объединяемся в огромную такую удивительную духовную связь. Собрались все вместе здесь испечь духовный пирог, которым поделятся со всеми абсолютно», — отметила певица.

Музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на Live Арене в Москве. Победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей. Представлять Россию выпала честь Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, более известному по псевдониму SHAMAN. Ведущими финала станут популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец и актер Алексей Воробьев и его супруга заслуженная артистка России Аида Гарифуллина станут ведущими финала международного музыкального конкурса «Интервидение» от РФ.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.