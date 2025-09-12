«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Рэпер гордится, что остается популярным.

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) заявил, что россияне стали интересоваться своими корнями. Этими мыслями он поделился с 5-tv.ru на пресс-подходе после жеребьевки участников международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Сейчас замечательное время, когда мы углубляемся в изучение наших корней, интересуемся нашим культурным кодом, прославляем наш культурный код, поднимаем его на поверхность и несем с гордостью, представляя его другим народам. Это замечательное время, очень рад, что оно сейчас происходит и что я актуален в это время», — поделился рэпер.

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в Москве на Live Арене. Победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Представлять Россию выпала честь Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, более известному по псевдониму SHAMAN. Ведущими финала станут популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как у SHAMAN проходит подготовка к конкурсу.

