Кинокалейдоскоп: «НМГ Кинопрокат» представил будущие премьеры

В числе грядущих картин — сказки и фильмы для всей семьи.

В Санкт-Петербурге завершает свою работу Международный контент-форум. Уникальное мероприятие, единственное в России и странах СНГ, собрало свыше трех тысяч участников из более чем 20 стран. Представители киноиндустрии, телевидения обсуждали, какими мы увидим медиа уже завтра. Ну и самое главное — презентовали новые проекты. О своих премьерах и планах на будущее рассказала и Национальная Медиа Группа. Какие ленты мы скоро увидим на экранах узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Магия кино разобрана на составляющие. Кресла для кинотеатров, профессиональный звук и проекционное оборудование. На выставке Санкт-Петеребургского контент-форума представлено все для того, чтобы наслаждаться этим самым контентом было максимально приятно.

Кино это не только изображение и звук: у него есть вкус и запах. Здесь десятки видов попкорна. Причем, цветовая и вкусовая палитра подбирается под фильм.

«Например, к ожидаемому фильму „Буратино“, который мы все очень ждем к Новому году, мы будем предлагать нашим зрителям попкорн со вкусом ириски, потому что все в детстве ели ириску „Золотой ключик“», — рассказала заместитель директора фирмы по производству продукции для кинотеатров Светлана Каткова.

Именно «Буратино» стал лейтмотивом главного мероприятия этого дня форума. Презентация проектов «НМГ Кинопроката» сама по себе — киноаттракцион. Весь зал с помощью 3D-проекций превращается в маленький средиземноморский городок, в котором живут известные персонажи и звучат с детства каждому знакомые мелодии.

Трейлер гости форума увидели первыми. Занавес главного новогоднего представления приоткрыт. За ним — яркие костюмы, запоминающиеся реплики и любимые актеры.

«Главная ДНК оригинального фильма, песни Алексея Львовича Рыбникова, известные, мне кажется, всем, любым возрастам в нашей стране, они у нас сохранились. Детали сюжета, художественный масштаб, главный герой, сделанный при помощи компьютерной графики. В нем, безусловно, очень много души, очень много человеческого, но это технологический, конечно, прорыв», — отметил генеральный продюсер фильма «Буратино» Михаил Врубель.

Еще один фильм о технологических прорывах — «Неискусственный интеллект». И хотя кино легкое, семейное, место философии в нем есть.

«Главный вопрос: искусственный интеллект — угроза человечеству или все-таки это какой-то некий прогресс и тот самый помощник, который нам необходим будет в будущем», — поделился режиссер, продюсер и сценарист фильма «Неискуственный интеллект» Алексей Чадов.

И на этот вопрос отвечает исполнитель главной роли — Леон Кемстач.

«Я думаю, что человек и робот могут найти, действительно, общий язык, человек и искусственный интеллект. И когда-нибудь он, действительно, может стать неискусственным», — считает исполнитель главной роли в фильме «Неискуственный интеллект» Леон Кемстач.

Еще один фильм на стыке жанров — «Есть только миг». Его создатели, явно вдохновляясь любимыми «В бой идут одни старики», сделали фильм о великой войне и героях-пилотах добрым и жизнерадостным.

«Это чувство такта, чувство некой аккуратности как раз и присутствовало в нашей работе. И сейчас, когда картина уже почти готова к выходу на экран, мы проверяем каждую мелочь, чтобы как раз и быть эмоциональными, яркими, интересными, но в то же время не задеть главное чувство наших граждан в той великой войне», — рассказал продюсер фильма «Есть только миг» Игорь Угольников».

И едва успела на две страны отгреметь премьера беспрецедентного, представленного на высшем уровне русско-китайского блокбастера «Красный шелк», как его создатели уже готовят сиквел. Теперь шелк — черный.

«Мы развиваем героев, мы развиваем локации, у нас добавляются новые остросюжетные линии, у нас будет больше аттракционов в кино. И будет такой же завернутый, закрученный сюжет», — рассказал режиссер фильмов «Красный шелк» и «Черный шелк» Андрей Волгин.

В арсенале «НМГ Кинопроката» много качественного детского контента: это и скивел «Финника», и новая история про «Лео и Тига». Сказка «Яга на нашу голову» — там в роли эксцентриной ведьмы Светлана Ходченкова. И, казалось бы, многими уже забытая история про Варвару-Красу.

«Для меня Варя — очень открытая, добрая, по-своему с хитринкой. Не боится выбежать из дома, не боится немножко где-то приврать, но все ее действия направлены на то, чтобы никому не сделать хуже, а только понять этот мир и разобраться в нем и в себе», — отметила исполнительница главной роли в фильме «Варвара-Краса» Рината Тимербаева.

И все эти картины, такие на первый взгляд разные, объединяет одно: каждая из них сделана серьезными профессионалами на очень высоком уровне.

«Я думаю, что общая философия заключается в качестве и в том, что, выпуская кино, нам не должно быть стыдно перед зрителем. Мы всегда боремся за качество, поэтому жанр может быть любой. Главное, чтобы не было стыдно за картину», — рассказал генеральный директор ООО «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.

И у тех, кто придет эти фильмы смотреть, тоже есть кое-что общее. Это вера в вечные ценности, добро и любовь, в первую очередь, к хорошему кино.

