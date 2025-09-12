Могут исчезнуть: в Финляндии закроются сотни школ в ближайшие годы

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Сейчас в стране много населенных пунктов, где есть только одно учебное заведение.

В Финляндии в течение ближайших 15 лет могут закрыться сотни школ из-за снижения рождаемости. Об этом сообщает издание Yle.

«Уже сейчас в Финляндии много населенных пунктов, где есть только одна школа. В ближайшие годы многие из них исчезнут, а протяженность школьных маршрутов увеличится», — отмечает издание.

По прогнозам, к 2040 году количество школьников в стране уменьшится примерно на 100 тысяч. Это приведет к тому, что почти половина учебных заведений окажется под угрозой закрытия.

Исключение составляет регион Уусимаа, включающий Хельсинки и его окрестности. Здесь число учащихся растет, однако прирост обеспечивается, в основном, за счет мигрантов. По оценкам, за 15 лет количество детей иностранного происхождения увеличится на 86 тысяч. Все больше школьников растут в семьях, где не говорят по-фински.

Отмечается, что демографическая ситуация в Финляндии хуже, чем в других странах Северной Европы: рождаемость ниже, а мигранты чаще выбирают соседние государства для переезда.

Эксперты подчеркивают, что кризис рождаемости — одна из ключевых угроз для системы образования и развития страны.

