В США мужчина убил сына своей девушки и попытался скрыться в парике

Он бросил тело двухлетнего мальчика в ванной.

Мужчина, убивший пять лет назад двухлетнего мальчика в США, был арестован. Маскировка с помощью парика ему не помогла, сообщает People.

«Этот арест является напоминанием о том, что вы можете бежать, но вы не можете спрятаться», — заявил исполняющий обязанности маршала США Кевин Нил.

Полиция установила, что в 2020 году задержанный убил сына своей девушки. Она оставила возлюбленного присмотреть за ребенком. По возвращении обнаружила тело мальчика в ванной. При вскрытии было установлено, что причиной смерти стали травмы живота, нанесенная тупым предметом, и множество прочих ушибов.

Арест состоялся благодаря бдительности офицера Эндрю Льюиса, который распознал подозреваемого в парике. После недолгой погони Уильямс сбросил парик и сдался. Ему предъявлены обвинения в убийстве и бегстве от правосудия. Сейчас он ожидает экстрадиции в Огайо.

