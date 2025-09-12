Курский атаман об Алехине: «Лжец, который за рубль и мать продаст»

Фото, видео: Telegram/Роман Алехин/Alekhin_Telega; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, блогер «обыкновенный качок, который только любит свое тело и деньги».

Военный блогер Роман Алехин — «самовлюбленный лжец», который «за рубль продаст и мать». Такое мнение выразил атаман Курского окружного казачьего общества Игорь Филипповский в беседе с 5-tv.ru.

Филипповский прокомментировал видео, на котором военблогер обсуждает схему отмывания денег на помощи бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО).

Курский атаман был совсем не удивлен всему, что сказал Алехин на той видеозаписи, так как репутация у блогера не самая лучшая. Например, в 2014 году он был осужден за продажу некачественных протезов. Однако в том деле блогер отделался лишь штрафом.

«Кстати, это не его заслуга, то, что он говорит, развивает эту отрасль по производству протезов. Это все сделал папа в свое время. Потом передал сыну, и все это не его заслуга. Он просто работает на той базе, которую сделал его отец. К отцу никаких претензий. Считаю по Алехину — лжец, самовлюбленный. Я грубо скажу, может быть, это его проблема, я думаю, за рубль он и мать продаст без всяких проблем», — заявил Филипповский.

Курский атаман вспомнил, как Алехин пытался оскорбить казаков, указав на то, что они якобы не воюют в зоне СВО.

«Даже задавая нам вопросы, а где казаки, почему не воюют? А почему ты не пошел? Он даже не знал, что мы с 2022-го пересекли границу и реально воюем. А когда узнал, конечно, сразу замолчал», — сказал Филипповский.

При этом сам блогер везде представлялся инвалидом, а на вопрос о том, почему не пошел воевать, говорил, что его «гоняли со справками».

«Обыкновенный качок, который только любит свое тело и деньги. Но тем не менее хочет показать, какой он патриот. Но то, что у тебя внутри, оно все равно вылезет, твой негатив. И ты его показал», — заключил Филипповский.

Военный блогер Роман Алехин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. После публикации в сети видео, на котором блогер со знанием дела описывает криминальные схемы, правоохранительными органами была инициирована проверка.

По мнению адвоката и члена Московской адвокатской палаты Василия Бурдюга, военному блогеру может грозить до десяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный блогер Алехин не пошел на СВО после получения повестки. По словам блогера, его состояние было таким, что кардиолог должна была госпитализировать его из-за высокого давления — 220 на 120. Он, как уверяет, проходил многочисленные обследования у разных врачей, пока он готовился к отправке в зону СВО. Однако после завершения всех обследований медики, по его словам, диагностировали у него порок сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.