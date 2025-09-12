Захарова: ответственные за подрывы «Северных потоков» понесут наказание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Дипломат обратилась к Западу с вопросом.

Все ответственные за подрывы «Северных потоков» понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Свое выступление она приурочила к приближающейся трехлетней годовщине подрыва газопроводов — 26 сентября 2022 года. Дипломат напомнила, как Запад всеми силами пытался найти в этом деле «российский след».

«Основная цель таких вбросов никаких сомнений не вызывает: напустить туман, ввести в заблуждение. Сейчас мировому сообществу внушается, что диверсия на столь крупном инфраструктурном объекте — это дело рук дайверов-любителей», — говорит Захарова.

Недавно по этому делу был задержан украинец Сергей Кузнецов. СМИ тогда активно тиражировали эту историю, отмечает официальный представитель МИД РФ. В связи с этим Захарова обратилась к западным коллегам: почему каждый раз, когда какие-либо безосновательные подозрения падали на российских граждан, не связанных с государством, европейцы всегда требовали высылки российских дипломатов? Иногда дело доходило даже до санкций и блокированию работы российских представительств.

«Вызывает удивление, что никто в этих самых западных странах не требует высылки украинских дипломатов. Никто не требует закрытия украинских посольств», — возмущается дипломат.

Захарова уверена, что Западу есть что скрывать, ведь подрыв газопроводов — это масштабная операция, требующая большое количество усилий и ресурсов. Москва убеждена, что рано или поздно ответственные за подрыв «Северных потоков» понесут ответственность и заслуженное наказание, заключила дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варшава разыгрывает карту «российской угрозы» для НАТО и США. Европейцы пытаются взять реванш за унижение на Аляске, куда их не пригласили. Градус польской истерии накаляют и ее западные соседи. Германия экстренно решила перебросить военных ближе к российской границе. Усиление своего присутствия анонсировали также другие члены Альянса, прежде всего Франция и Великобритания.

