Явка на выборах на Камчатке в первый день составила около 20%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За процессом следят в ситуационном центре Общественной палаты.

На экстерриториальных участках в Москве к этому часу проголосовали более четырех тысяч избирателей из других городов.

А вот на Камчатке участки уже закрылись. В первый день явка составила около 20%.

За тем, как проходят выборы в регионах, следят в ситуационном центре Общественной палаты. Контроль за голосованием обеспечивают волонтеры. Они оперативно обрабатывают сообщения, которые поступают на горячую линию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.