Мужчина, переводивший деньги ВСУ, задержан в Подмосковье

В дальнейшем он собирался воевать против ВС РФ.

В Подмосковье совместную операцию провели сотрудники ФСБ и Росгвардии. Спецслужбы выявили и задержали мужчину, который переводил деньги на нужды вражеской армии. В дальнейшем собирался уехать на Украину и воевать против российских военнных.

«С начала 2024 года по настоящее время осуществлял финансирование деятельности вооруженных сил Украины», — рассказал задержанный.

В соцсетях злоумышленник призывал других делать то же самое. За госизмену задержанного ждет пожизненный срок.

