Вышел трейлер самой ожидаемой новогодней сказки «Буратино»

Вышел трейлер самой ожидаемой киносказки нового года — «Буратино». Премьера фильма назначена на 1 января 2026 года. Событие действительно знаковое, ведь картина выйдет на экраны спустя 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино».

По сюжету к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану — оживает полено, из которого появляется мальчик Буратино. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие.

Главного героя с помощью компьютерной технологии «захвата движения» воплотит Виталия Корниенко.

«Я планирую и дальше продолжать хулиганить, чтобы маленьким и уже выросшим детям, это которые взрослые, всегда было что посмотреть в кино, побыть вместе и посмеяться. И всегда буду вам всем напоминать, что дружба, честность и смелость, а особенно смелость быть самим собой, таким одним-единственным, — это очень-очень важно, и это может привести вас к самым неожиданным открытиям», — рассказал ее герой.

Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвина воплотила Анастасия Талызина, а Степан Белозеров сыграл Пьеро. Помимо этого, новые звезды российского кино украсят картину своим присутствием. Так Марк Эйдельштейн сыграл Артемона, а весельчаком Арлекином стал Рузиль Минекаев.

Главным злодеем Карабасом выступил Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром — Лев Зулькарнаев. Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров. Роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Также в картине прозвучат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года.

Основная часть съемок нового «Буратино» прошла в Кинопарке «Москино», где была специально построена абсолютно уникальная площадка — настоящий итальянский городок на рубеже 19-20 веков — с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией.

Над производством киноленты работали кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия, Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

