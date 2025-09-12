Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россию на песенном состязании представит SHAMAN.

Остаются считанные дни до того момента, когда в России пройдет международный песенный конкурс «Интервидение». Что известно о дате и месте проведения «Интервидения»? Кто представит Россию? Что получит победитель? Об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Дата и место проведения

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Финал песенного конкурса состоится на сцене Live Arena, которая, как ожидается, соберет 11 тысяч зрителей.

Шоу начнется в 20:00 по московскому времени. Транслировать конкурс будут как в России, так и в странах-участников «Интервидения».

Кто выступит на «Интервидение»

Организаторы песенного конкурса заявили, что они получили официальное подтверждение участия в «Интервидение» от представителей более чем 20 стран. Имена артистов уже известны.

Так, Белоруссию представит Настя Кравченко, Китай — Ван Си, Индию — Раухан Малик, Сербию — Слободан Тркуля, Венесуэлу — Омар Аседо, Египет — Мустафа Саад, Катар — Дана-Аль-Мир, США — Брэндон Ховард, Таджикистан — Фаррух Хасанов, Узбекистан — Шохрух Ганиев, Эфиопию — Нетсанет Султан и ЮАР — группа Mzansi Jikelele.

Это далеко не весь список артистов, которые выйдут на сцену «Интервидения».

Каждый исполнитель представит песню на национальном языке с этническими элементами.

Кто представит Россию на «Интервидении»

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. В финале конкурса он выступит под номером девять.

Исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем» выйдет на сцену с композицией под называнием «Прямо по сердцу». Ее написал продюсер и композитор Максим Фадеев. Сам Дронов назвал эту песню «нежной», «очень искренней» и «немного неземной с русским размахом».

Не так давно SHAMAN представил клип на композицию «Прямо по сердцу». Согласно сюжету, главный герой путешествует по пустынным и холодным землям в поисках своей возлюбленной.

«Приоткрою вам небольшую тайну: в проигрышах в этой песни есть бэк-вокал, и в нем поет сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт», — рассказывал Ярослав.

Во второй половине августа артист начал работать над режиссерской составляющей своего выступления. Подробности не разглашаются, но зрителям обещают незабываемое зрелище.

Что получит победитель «Интервидения»

Программа «Интервидения» включает в себя открытие, парад культур, выступления, голосование жюри и награждение. Все номера будут представлены в живом исполнении.

Перед выступлением каждый участник должен будет показать короткую видеовизитку об истории, культуре и достижениях своих стран. Победитель песенного конкурса получит хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Кто будет оценивать выступления участников «Интервидения»

Участников «Интервидения» будет оценивать профессиональное жюри. Сообщается, что в его состав вошли российский продюсер Игорь Матвиенко, египетский ученый-музыковед Мохсен Аль-Сайед Иисс, индийский композитор Джан Ниссар Лоне, диджей Пинье (DJ Pinye) из Кении и многие другие эксперты.

«В центре внимания судей будут вокал исполнителей, сценическое мастерство и культурная уникальность номеров. Правила голосования исключают оценивание членами жюри своей страны, что снижает риски конфликта интересов», — пояснял Игорь Матвиенко.

Чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» может стать визитной карточкой России на долгие года, так как в отличие от «Евровидения» не берет в основу политические факторы.

«Это российский проект на века, который будет способствовать взаимопониманию и сближению народов. В отличие от „Евровидения“, где политические факторы зачастую превалируют над искусством, „Интервидение“ ставит во главу угла культурный обмен, взаимное сотрудничество и укрепление дружеских связей между странами», — цитировало ТАСС сенатора Наталию Косихину.

«Интервидение» объединит талантливых исполнителей со всего мира. Цель конкурса — продемонстрировать культурное разнообразие и единство через музыку.

Как возродили «Интервидение»

Изначально конкурс «Интервидение» проводился с 1960-х по 1980-е годы. В нем участвовали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов. Музыкальное состязание организовывали не каждый год. После 1983 года конкурс больше не проводили.

Возродить «Интервидение» в 2009 году предложил Владимир Путин, который в то время занимал пост премьер-министра РФ. Согласно его задумке, в этом мероприятии должны были участвовать не только представители постсоветских республик, но и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Однако до проведения этого конкурса дело так и не дошло.

Спустя 13 лет, в 2022-м, власти РФ вернулись к вопросу проведения «Интервидения». А в феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного песенного конкурса.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, кто представит США на «Интервидении».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.