Невестка понравилась свекрови? Мама Воробьева отреагировала на брак сына

Певец женился на оперной диве в апреле 2025 года.

Мама певца Алексея Воробьева, Надежда Николаевна, счастлива за сына — этой весной он женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Родительница артиста отметила, что радостные события в семье продолжаются: недавно венчалась его сестра, а теперь и он вступил в брак. Об этом мать исполнителя сообщила в личном блоге.

«Я снова здесь! И столько случилось: сын женился на милой девушке, дочка обвенчалась, Лео подрос, я красиво постарела! Продолжение следует», — поделилась она с подписчиками.

Поклонники искренне радуются за Алексея, ведь в жизни артиста произошли важные перемены. Сначала Воробьев старался оберегать отношения с Аидой от посторонних глаз, но постепенно пара стала чаще появляться на публике.

Певец женился на Аиде в апреле 2025 года. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в закрытом формате без широкой огласки. Аида — лауреат международных конкурсов, выступала на сценах Мариинского и Большого театров, участвовала в модных показах и телепроектах.

У Гарифуллиной есть дочь Оливия, которая родилась в 2016 году. Оливия тепло приняла отчима, хотя сама редко появляется вместе с родителями на публике из-за учебы. Алексей поддерживает хорошие отношения с девочкой.

