Футболист Федор Смолов частично признал вину в ходе допроса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел еще три месяца назад.

Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в кафе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Согласно словам собеседника информационного агентства, в ходе следственных действий Федора Смолова вызвали на допрос. Спортсмен частично признал свою вину по данному делу.

Инцидент произошел еще три месяца назад — 28 мая. Однако о драке, которая случилась в столичном кафе с его участием, общественность узнала только 5 июля. После этого у футболиста кто-то требовал деньги, чтобы запись с видеокамер не попала в сеть. Платить спортсмен отказался. Таким образом кадры были слиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, грозит ли Федору Смолову реальный срок за драку в центре Москвы. По словам адвоката Сергея Жорина, если у потерпевшего нет претензий к футболисту, то все будет хорошо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.