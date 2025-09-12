Пей свое: власти поддержат развитие пивоваренной отрасли в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Поддержку пивоваров обсудят на гастрофестивале «Балтика Фест».

Минсельхоз и Минпромторг намерены активно поддерживать развитие пивоваренной отрасли в России. В числе мер, как узнали «Известия», планируется выделение субсидий на расширение площадей под хмель, льготное кредитование для аграриев, а также стимулирование увеличения доли отечественного пива на полках магазинов.

В Госдуме отметили, что такая поддержка крайне необходима, однако она должна предоставляться только тем производителям, которые выпускают качественный продукт. Вопросы развития отрасли будут обсуждены на первом заседании совета по развитию пивоваренной отрасли, которое пройдет 13 сентября в рамках фестиваля «Балтика Фест» в Ленинградской области.

Масштабный гастрономический проект обещает стать значимым событием: гостей ждут мастер-классы, шоу-программы, живые выступления и интерактивные развлечения.

Какие меры поддержки бизнеса разрабатывают власти

Меры поддержки пивоваренной отрасли планируют реализовать Минсельхоз и Минпромторг. В правительстве подчеркивают, что отечественные производители не должны зависеть от импортного сырья, что напрямую влияет на цену продукции.

«Успешное развитие отечественной пивоваренной отрасли зависит от ключевых компонентов — хмеля и солода. В последние годы их производство растет. Однако если потребности пивоваров в солоде полностью обеспечены, то по хмелю пока закрыто порядка 7% от необходимого объема», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве уточнили, что на данный момент ведется активная работа по развитию отечественного хмелеводства, чтобы снизить зависимость от импорта.

«Этому в том числе способствуют меры господдержки. Ключевая из них — субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями хмеля. Кроме того, хмелеводам доступны льготное кредитование и лизинг, а также поддержка на проведение мелиоративных мероприятий», — рассказали в министерстве.

Там же отметили, что производство хмеля в России демонстрирует положительную динамику: в 2024 году валовой сбор составил 328,8 тонны, а в 2025-м может превысить 400 тонн.

Минпромторг также намерен уделить внимание развитию отечественного пива, стремясь увеличить его долю на полках наряду с вином. Об этом замглавы ведомства Роман Чекушов рассказал на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке.

«Я бы предложил позаниматься в первую очередь нашими пивными напитками. Почему? Потому что пиво также предполагает собой вертикально интегрированную отрасль: от поля до полки. Поэтому мы вместе с отраслью, вместе с Минсельхозом посмотрим в первую очередь на это направление», — отметил он.

В Госдуме меры поддержки отрасли встречают с одобрением. Однако акцент делается на том, что они должны касаться исключительно добросовестных компаний.

«В России программы по поддержке производителей солода и хмеля были запущены лет десять назад, но пока они, к сожалению, не очень эффективные. Если они будут доработаны, а поддержка станет более ощутимой, то, конечно, это поможет отрасли», — рассказал зампред комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Он добавил, что важно поддерживать производителей, использующих естественные технологии, а не ушедшие из России иностранные бренды, которые при варке пива пользовались ускоренными методами с меньшим содержанием солода.

Производство растет

По данным пресс-службы Росалкогольтабакконтроля, с января по август 2025 года пивовары произвели 623,4 миллиона декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

«Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса — 540,9 млн дал, это на 0,3% больше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 51,3 тыс. дал (на 5,1% меньше). Пивных напитков произведено 82,4 млн дал, что на 5,8% больше прошлогоднего», — уточняют в службе.

В 2024 году производство пива составило 789 миллионов дал, что на 10,3% больше, чем в 2023-м.

Вопросы развития отрасли обсудят на первом отраслевом совете, который пройдет в рамках фестиваля «Балтика Фест», организованного к 35-летнему юбилею компании. В мероприятии примут участие председатель совета и основатель «Балтики» Таймураз Боллоев, гендиректор пивоваренной компании «Эфес» (АО «АБ ИнБев Эфес») Николай Тюрников, а также председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Сам фестиваль ждут как крупное отраслевое событие. Он пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» и станет стартом совместной работы и праздником для всех любителей русской кухни.

Для гостей возведут отдельный шатер площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. В меню войдут блюда, созданные тремя известными шеф-поварами, представляющие пять регионов России.

Кроме гастрономических площадок гостей ожидают мастер-классы, шоу, живые выступления и разнообразные интерактивные активности. Организаторы также подготовили множество сюрпризов: мюзикл-путешествие по регионам России, имитацию северного сияния, тематическую экспозицию «Русское поле» и виртуальный круиз по Волге.

Хедлайнерами станут легенда русского рока «Чайф», культовая группа 1990-х и 2000-х «Дискотека Авария» и певица Мари Краймбрери.

