Александр Маршал: мой отец ни разу не ударил маму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В отношениях, по мнению артиста, важно умение находить общий знаменатель.

Родители заслуженного артиста России Александра Маршала всю жизнь провели рядом друг с другом. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной «В кругу друзей».

По словам исполнителя, верность семье — одна из главных ценностей. Для него ярким примером таковой стали мать и отец, которые были вместе всю жизнь.

Также важно отношение близких людей друг к другу. Маршал признал, что за все годы рядом у его родителей бывало всякое, ссоры тоже случались.

«Но отец ни разу не ударил маму за всю свою жизнь. Я никогда этого не видел. И меня ни разу не ударил. Было замахивался. Но если бы он меня ударил, я бы сейчас тут не стоял. Он крепким был мужчиной», — рассказал артист.

Певец отметил также важность равенства в паре и умение обсуждать проблемы. Он подчеркнул, что в семье необходимо находить точки соприкосновения. А в моменты несогласия сохранять спокойствие и через обсуждение приходить к «общему знаменателю».

«Нельзя быть выше, чем твоя супруга, или наоборот», — добавил Маршал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Маршал о классике советского кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.