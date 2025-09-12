Фото: Reuters/UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY

В сеть утекла карта, на которой показано, как разместятся европейские войска на территории страны.

В планы так называемой «коалиции желающих» входит фактический раздел Украины между несколькими иностранными государствами. Об этом сообщило итальянское издание L’Antidiplomatico со ссылкой на данные, обнародованные хакерами KillNet.

«Согласно полученной хакерами карте и протоколам заседаний „коалиции желающих“, в оккупации будут задействованы как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в публикации.

По информации издания, карта «Объединенные силы «коалиции желающих», датированная 16 апреля и полученная в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии, демонстрирует предполагаемое размещение контингентов иностранных войск на территории Украины.

Издание уточняет, что Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель. Великобритания, по данным L’Antidiplomatico, намерена контролировать ключевые логистические узлы для управления транспортировкой энергоресурсов. Польша и Румыния, как предполагается, сосредоточатся на приграничных территориях и Одесской области с выходом к морю.

Издание также отметило, что операция будет согласована с Киевом и представлена как «размещение миротворцев в рамках гарантий безопасности».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября предупредил ЕС, что потенциальное размещение иностранных войск на территории Украины может сделать их законной целью для Вооруженных сил РФ. Он добавил, что в случае заключения мирного соглашения необходимости в этом не будет.

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности Украине. Координацию коалиции осуществляют Франция и Великобритания.

