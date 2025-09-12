Александр Маршал призвал чаще звонить родным: «Потом некому будет»

Александр Маршал призвал чаще звонить родным, пока они еще живы

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист скучает по родителям, которых уже нет в живых.

Заслуженный артист России Александр Маршал скучает по своим родителям, которых уже нет в живых. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной «В кругу друзей».

По словам исполнителя, главное воспоминание о детстве — это люди: родители и сестра. Но их, к сожалению, уже нет в живых. Поэтому Маршал порекомендовал не пренебрегать общением с родными.

«Я вам просто хочу посоветовать от чистого сердца. Звоните своим родителям и близким своим как можно чаще. Потому что придет такое время, когда некому будет позвонить. Не дай бог, конечно, но это наша жизнь», — отметил артист.

Певец рассказал, что первые шаги в музыке он сделал именно благодаря маме и папе. Отец исполнителя хорошо играл на аккордеоне. Однако будущий артист увлекся другим инструментом — фортепиано.

Когда Маршал был дошкольником, ему всегда было любопытно прикоснуться к клавишам и попробовать извлечь из них звуки в доме у знакомых. Мать, заметив интерес сына, представляла его великим пианистом. Поэтому отец привез из Смоленска в небольшой военный городок, где жила их семья, этот инструмент.

Тогда они жили в однокомнатной квартире, и пианино заняло, по словам певца, практически всю комнату.

«Я его спросил потом, уже, когда чуть подрос. <…> «Пап, а сколько пианино стоит?» Он говорит: «Вот если купюрами обклеить вот эту всю комнату, вот столько. Если не будешь заниматься, я тебе… (Показал кулак. — Прим. ред.)», — вспоминал Маршал.

Артист отметил, что пошел и в музыкальную, и в общеобразовательную школы одновременно.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Маршал высказался о классике советского кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.