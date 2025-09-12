В Тамбовской психиатрической больнице пять человек пострадали при пожаре
Возгорание произошло в ночь на 12 сентября.
В Тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек при пожаре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru
По словам собеседника, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Уточняется, что еще 49 человек были эвакуированы из здания силами медицинского персонала. После ликвидации пожара пациенты вернулись в свои палаты.
Прокуратура Тамбовской области подтвердила факт возгорания. Отмечается, что по факту пожара проводится проверка для установления обстоятельств случившегося. Рассматривается версия с поджогом палаты пациентом.
«Прокуратура Октябрьского района Тамбова контролирует установление обстоятельств пожара в лечебном учреждении, в результате которого есть пострадавшие», — говорится в Telegram-канале ведомства.
