Музыка с чувством юмора: группа «Бахыт-Компот» отмечает 35-летие

Группа «Бахыт-Компот» даст концерты в Петербурге и Москве в честь 35-летия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Рок-коллектив даст два концерта: в Москве и Петербурге.

Культовой группе «Бахыт-Компот» — 35 лет. По этому случаю один из самых самобытных коллективов русского рока проведет концерты в обеих российских столицах. Сегодня — в Москве, завтра — в Петербурге.

Помимо общего праздника, 65-летие отмечает и бессменный лидер команды — Вадим Степанцов. О том, почему на их концерты ходит и стар, и млад, он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Я всегда говорю, что наша публика не про возраст, а про количество извилин в голове и чувство юмора. Те люди, которые имеют вкус, чувство юмора, понимают иронию разных степеней, это наша публика», — поделился лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Название «Бахыт-Компот» можно перевести как «счастливый компот». И многочисленные поклонники как раз любят группу за то, как мастерски ее участники смешивают жанры и музыкальные стили.

