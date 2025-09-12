«Все изменилось кардинально»: Марина Федункив о позднем материнстве

Марина Федункив рассказала, что до сих пор не верит, что стала мамой

Актрисе сложно расставаться с сыном, когда нужно ехать на съемки и встречи.

Комедийная актриса Марина Федункив рассказала о своем позднем материнстве. Она призналась, что очень счастлива, и рождение сына Теодора стало для нее «смыслом жизни». Марина пожелала каждой женщине испытать такие чувства, пишет StarHit.ru.

«Это самая долгожданная роль в моей жизни. Все изменилось кардинально: вокруг сына сейчас вращается весь мир, точнее, моя жизнь и жизнь мужа. Честно, до сих пор не верю, что стала мамой. Желаю испытать это счастье каждой женщине», — поделилась Федункив.

Звезда «Реальных пацанов» впервые стала мамой в 53 года. Осенью прошлого года актриса подарила 41-летнему мужу-итальянцу Стефано Маджи сына Теодора, которого назвали в честь деда звезды.

Марина не стала долго задерживаться в декретном отпуске и вскоре после родов вернулась к работе. Актриса призналась, что ей трудно расставаться с сыном, когда нужно ехать на съемки и встречи. Тем не менее, у Федункив не возникало мыслей завершить карьеру.

По ее словам, она специально решила не бросать работу, чтобы с головой не уходить в материнство и не превратиться в «сумасшедшую мамочку». Она осознавала, что потребуется помощь со стороны, поскольку быть идеальной мамой, которая делает все сама, невозможно.

Артистка добавила, что послеродовая депрессия обошла ее стороной. Она посоветовала всем молодым мамам не стесняться просить о помощи и не бояться показаться неидеальными.

Актриса на протяжении нескольких месяцев скрывала имя новорожденного сына, озвучив его только на шоу Comedy Club. Комик Павел Воля и телеведущая Ольга Бузова горячо поздравили Марину, сказав, что «Теодор Федункив — звучит супер».

При этом актриса напомнила, что у ребенка есть отец и маленький Теодор носит его фамилию. В ответ 39-летняя ведущая удивленно заявила, что не знала о наличии второго родителя у малыша.

Ответ Федункив не заставил себя долго ждать.

«Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты — нет. Я кормлю грудью. Раф на грудном хочешь?» — предложила ей звезда шоу Comedy Woman.

