Япония расширила санкции против России

Под ограничения попали также компании из стран Белоруссии, ОАЭ, Турции и Китая.

Япония вводит новые санкции в отношении 48 российских компаний и 14 граждан России. Ограничения связаны с ситуацией на Украине, говорится в сообщении МИД Японии.

Согласно публикации, Токио введет ограничения на платежи и операции с капиталом. Теперь для проведения транзакций потребуется специальное разрешение Министерства иностранных дел страны.

Еще одной мерой стало снижение потолка цен на российскую нефть.

«С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США за баррель до 47,60 доллара США за баррель», — уточняется в заявлении.

Кроме того, под санкции попали девять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая. В отношении их будут действовать ограничения на экспорт.

Кроме этого, в Европейском союзе обсуждают возможность введения санкций против стран, которые помогают России обходить ограничения, в том числе Казахстана и Китая, где находятся нефтеперерабатывающие заводы, приобретающие нефть у РФ.

