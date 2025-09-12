Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Все нормы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают особенности возраста школьников.

Школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам не более 3,5 часа. Такое ограничение установлено Минпросвещения РФ, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — подчеркнул министр в интервью на полях Восточного экономического форума.

При этом для разных возрастных групп предусмотрены отдельные нормы. Согласно им, продолжительность выполнения домашнего задания составляет:

Для 1-го класса — до 1 часа;

Для 2–3 классов — до 1,5 часа;

Для 4–5 классов — до 2 часов;

Для 6–8 классов — до 2,5 часа;

Для 9–11 классов — до 3,5 часа.

Ранее министр просвещения сообщал, что ведомство утвердило единое время для изучения каждого предмета в российских школах. Были разработаны поурочные планы и представлены порядка 30 вариантов расписаний, которые школы могут использовать как образец или адаптировать под свои условия.

В частности, на изучение истории в 10–11 классах рекомендовано выделять 136 часов, что составляет по два академических часа в неделю. Особое внимание уделено событиям отечественной истории: в 10-м классе должен быть проведен обязательный курс из 18 уроков по теме Великой Отечественной войны, включая отдельные занятия по Сталинградской и Курской битвам длительностью по одному часу.

