ФБР показало кадры бегства подозреваемого в убийстве консерватора Чарли Кирка

Покушение на политического активиста произошло 10 сентября в ходе его выступления в университете штата Юта, США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США показало видео, на котором запечатлено бегство подозреваемого в убийстве политического активиста Чарли Кирка. Покушение на него произошло 10 сентября во время выступления в университете штата Юта — речь мужчины прервал выстрел в шею, после чего вокруг началась паника.

На предоставленных бюро кадрах видно, как мужчина в темной одежде, укрывавшийся на крыше дома, спрыгивает, несмотря на значительную высоту. Оказавшись на земле, он поднял свой рюкзак, а потом бегом направился в сторону парковки.

Встречая на своем пути водителей за рулем или пешеходов, злоумышленник замедлял шаг и передвигался спокойно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, а потом снова торопился покинуть место преступления. Прежде сотрудники ФБР обнаружили винтовку с продольно-скользящим затвором — предположительно, оружие убийцы.

Консервативный активист Чарли Кирк был ранен в шею и немедленно госпитализирован, состояние врачи оценивали как критическое. О его смерти в больнице объявил президент США Дональд Трамп, он также приказал приспустить флаги и назвал погибшего мучеником, павшим в борьбе за свободу и правду. Американский лидер уверен, что покушение связано с «демонизацией» консерваторов со стороны левых радикалов.

Чарли Кирк был одним из основателей организации Turning Point USA (TPUSA), которая продвигает консервативные взгляды среди молодежи. Активист поддерживал Дональда Трампа и агитировал студентов во время прошлогодней президентской кампании. Глава государства заявил, что раскрыл мотивы убийцы, и пообещал найти всех причастных к нападению.

