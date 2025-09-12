Спрос на туры в новогодние праздники вырос в два раза
20 0
Куда отправятся россияне на длинных выходных?
Стало известно, куда россияне намерены лететь на зимних каникулах. Спрос на новогодние туры вырос в два раза.
Как сообщают «Известия», одними из самых популярных заграничных направлений стали Турция, Арабские эмираты, Таиланд, Мальдивы и Египет.
А внутри страны для отдыха преимущественно выбирают Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Калининград, Байкал и Алтай.
