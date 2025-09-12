Театр Джеки Чана представил спектакль о кунг-фу на сцене Мариинки

Фото, видео: 5-tv.ru

Постановка «11 воинов» открыла Международный форум объединенных культур.

Такого знаменитая Мариинка еще не видела. Впервые в Петербурге выступили воспитанники легендарного Джеки Чана. Постановка китайского коллектива открыла Международный форум объединенных культур. Гости из Поднебесной представили спектакль, посвященный древнейшему боевому искусству — кунг-фу. Но на исторической сцене не обошлось и без балета. Все увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Прыжки с холодным оружием, боевые приемы, акробатика. Ни одна сцена Мариинского театра, ни новая, ни старая, такого еще не видели. Кунг-фу, традиционные китайские танцы и даже элементы балета. Постановка «11 воинов», именно столько актеров выходит на сцену, в пяти действиях рассказывают историю становления кунг-фу: от истоков учения до современных техник.

Стихия огня шумная, динамичная, и музыка соответствует, а вода здесь тихая и спокойная. Это гуцинь, семиструнный инструмент с историей в три тысячи лет.

«Это в том числе и мелодия воды, которую я играю в первой части. Звуки дождя, падающего с неба. Знаю, что в Петербурге много воды, большая река — Нева», — отметила солистка музыкального объединения «Цзюнь Тянь Фан» Чжан Лу.

«Лун Юнь», так называется их команда, в переводе с китайского «мелодия» или «ритм дракона». Съемочной группе они показали свою генеральную репетицию. Мариинский театр актеры из Поднебесной раньше не видели.

«В Петербурге мы впервые. Очень понравилась сцена. Особенно покрытие, очень удобно выполнять сложную акробатику», — объяснил артист труппы Су Сяо Пхан.

История создания их команды сама — словно древняя легенда: мастер боевых искусств из миллионов претендентов выбирает 11 лучших и начинает их обучать. Всему: философии, литературе, пению, ну и конечно, как махать кулаками, но без какой-либо агрессии. В этом главный смысл кунг-фу.

Тот самый мастер — легенда мира боевых искусств, Джеки Чан. Вместе они снимаются в кино, участвуют в телешоу. Сам 71-летний актер из-за по-прежнему плотного съемочного графика приехать в Россию не смог, его подопечные, тем временем, собрали полный зал Мариинского театра.

Причем аншлаг не только зрительский, но и журналистский. Множество телекамер снимает интервью художественного руководителя труппы.

«Мы были в России в 2019 году, в Москве. Очень понравилось. Надеюсь, китайские группы чаще смогут приезжать в Россию, также как и российские в Китай», — добавила художественный руководитель труппы Фань Цзин.

Два культурных гиганта — Россия и Китай. Символично, что выступление «Лун Юнь», можно сказать, открывает ежегодный Международный форум объединенных культур, который стартовал в Петербурге в 11-й раз.

«Мы с вами понимаем, что культура каждой страны, с одной стороны, самобытна, с другой стороны, мы должны уважать и ценить религию и традиции тех стран, которые представляют свою культуру», — заключила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

После выступления в Мариинском театре Петербурга, «11 воинов» отправятся в Москву, где на основной сцене Малого театра будут знакомить зрителя с историей кунг-фу и всего Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.