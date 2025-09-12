Временные ограничения на полеты ввели в четырех российских аэропортах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Закрыты воздушные гавани Иванова, Пскова, Петербурга и Ярославля.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены сразу в четырех российских аэропортах, а именно в Санкт-Петербурге, Иванове, Пскове и Ярославле. Экстренные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Иваново (Южный), Псков, Пулково, Ярославль (Туношна) — в ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Как отметил Кореняко, из-за временных ограничений на использование воздушного пространства над территорией Ленинградской области изменился график вылетов и прибытий в аэрогавани Калининграда — Хабарово. Введение мер повлияло на возможность использования воздушных трасс в сообщении с аэропортом, что может привести к корректировкам в расписании рейсов.

Незадолго до этого, 10 сентября, вводились временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова. Что касается последней тревоги, параллельно с известием об ограничениях жители Петербурга получили уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) об угрозе атаки беспилотников и вероятных перебоях в работе мобильного интернета.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 20 украинских дронов над Ленинградской областью. В аэропорту Пулково в радиусе 100 километров был введен план «Ковер».

