Кредитные каникулы: кто получит отсрочку по займам с 1 октября

Почему вводят послабления и чего ждать бизнесу и самозанятым.

С 1 октября 2025 года представители малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятые россияне смогут воспользоваться кредитными каникулами сроком до полугода. Закон, регулирующий эту меру, подписал президент Владимир Путин 31 июля. «Известия» выяснили, кого коснутся нововведения, как будут начисляться проценты и стоит ли ждать новых льготных программ.

Временная передышка для бизнеса

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что новый закон позволит предпринимателям и самозанятым избежать риска банкротства в условиях нестабильной экономики без ущерба для их кредитной истории. Временная отсрочка платежей поможет компаниям восстановить устойчивость, а также снизит уровень просроченной задолженности.

По его словам, с 1 октября предприниматели смогут снизить долговую нагрузку и избежать штрафов, а Корпорация МСП согласовала увеличение сроков «зонтичных» поручительств по кредитам. Он напомнил, что ЦБ рекомендовал банкам рассматривать обращения МСП и предлагать им реструктуризацию долгов в рамках собственных программ.

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева подчеркнула, что рост просроченной задолженности не связан напрямую с предоставлением каникул. Напротив, участие государства в реструктуризации помогает сократить новые дефолты. При этом, по ее мнению, в ближайшее время ожидать дополнительных масштабных льгот не стоит: ужесточение денежно-кредитной политики и наличие уже действующих программ ограничивает возможности регулятора.

Текущая статистика и ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным ЦБ на начало августа, доля просроченной задолженности МСП составляет около 6,5–7% — это минимальные показатели за всю историю наблюдений. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что рост показателя с прежних 5% — естественный процесс после массовых реструктуризаций и господдержки, но пока он не носит кризисного характера.

Он уточнил, что текущая мера носит точечный характер. В будущем не исключено появление новых программ — например, для ипотечников, сфер логистики и туризма или граждан с проблемными потребительскими займами.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов напомнил, что кредитные каникулы не освобождают заемщиков от уплаты процентов: они продолжают начисляться и добавляются к основному долгу. В итоге общая нагрузка снижается лишь временно, а впоследствии сумма выплат увеличивается. По его словам, мера может помочь при краткосрочных кассовых разрывах, но не является универсальным решением.

Риски отсроченной задолженности

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Даниил Гоненко подчеркнул, что кредитные каникулы дисциплинируют заемщиков, так как применяются выборочно и на ограниченный срок. Механизм позволяет сглаживать кассовые разрывы и поддерживать инвестиционные процессы.

По его словам, реальная эффективность достигается, если каникулы сочетаются с быстрыми расчетами по госконтрактам, факторингом и гарантийными инструментами. В таком случае они не копят просрочки, а напротив — снижают риски.

Эксперт считает, что в дальнейшем стоит ожидать не масштабных льгот, а точечной поддержки наиболее уязвимых категорий — подрядчиков инфраструктурных проектов и экспортеров из числа среднего бизнеса. Именно такие компании играют ключевую роль в технологическом развитии и обеспечении поставок для крупных заказчиков.

