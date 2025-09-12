Фото: www.globallookpress.com/DC_1 via www.imago-images.de; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Каждое третье детское удерживающее устройство, проданное в России, оказалось подделкой.

Снижение безопасности: российские водители рискуют жизнями детей

Каждое третье детское удерживающее устройство, проданное в России, оказалось подделкой

С начала 2025 года россияне купили почти 120 тысяч накладок на ремни безопасности, потратив на них свыше 55 млн рублей. Эксперты предупреждают: каждая такая покупка может обернуться трагедией, ведь подобные «аксессуары» не защищают ребенка, а наоборот повышают риск тяжелых травм или гибели. С 1 сентября использование накладок на ремень безопасности в автомобилях официально запрещено. Будет ли это ограничение работать на практике, выясняли «Известия».

Масштабы проблемы

С января по август на маркетплейсах продано 119 894 накладки на ремни безопасности на сумму 55,8 млн рублей. Об этом сообщили аналитики компании Moneyplace, входящей в экосистему «Контур». Продажи снизились почти на 12% по сравнению с прошлым годом, однако спрос по-прежнему остается высоким. В то же время россияне стали активнее приобретать сертифицированные кресла и бустеры: за восемь месяцев продано более 206 тысяч кресел (+74,6%) и почти 100 тысяч бустеров (+95,8%).

По словам руководителя центра испытаний ФГУП НАМИ Дениса Загарина, 120 тысяч проданных суррогатов — это «катастрофа». Он отметил, что испытания неоднократно показывали: в случае аварии «косынки» и прочие накладки не только не обеспечивают защиту, но могут усугубить травмы, особенно внутренних органов ребенка.

Цена против безопасности

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Средняя стоимость накладки составляет 451 рубль, тогда как кресло обходится примерно в 4300 рублей, а бустер — в 2300 рублей. Именно дешевизна делает суррогаты популярными среди родителей. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает такую экономию недопустимой: многие водители готовы тратить деньги на алкоголь, но не на безопасность детей. По его словам, всегда можно приобрести кресло б/у или взять у знакомых, чьи дети уже подросли.

Борьба с опасными товарами

Роскачество несколько лет ведет кампанию против нелегальных удерживающих устройств. По их данным, только к февралю 2025 года было заблокировано 191 товар, включая бескаркасные кресла. В некоторых случаях продавцы добровольно убирали позиции с продажи, в других — дело доходило до штрафов и проверок со стороны Росстандарта, МВД и других ведомств.

В начале сентября ведомство отчиталось о новых мерах: двух продавцов оштрафовали на 10 тыс. рублей, один добровольно прекратил реализацию, еще один уничтожил товар «путем измельчения». Несмотря на это, масштаб проблемы остается значительным.

Новый запрет

Фото: www.globallookpress.com/Jan Haas

С 1 сентября 2025 года правила дорожного движения полностью запрещают использование накладок, адаптеров, косынок и бескаркасных кресел. Нарушение грозит штрафом 3 тыс. рублей для водителей и до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая отметила, что теперь такие изделия не должны встречаться в такси, а пассажиры вправе жаловаться на водителей, если увидят их использование.

Необходимость разъяснений

Член президиума общественного совета при МВД Игорь Моржаретто считает, что часть покупателей просто не понимает разницы между настоящим детским удерживающим устройством и суррогатом. По его словам, теперь, когда запрет закреплен в ПДД, спрос на такие аксессуары может снизиться, но до тех пор, пока они остаются в продаже, проблема будет сохраняться.

Ответственность и правила

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Госавтоинспекции напоминают, что использование накладок и адаптеров не обеспечивает безопасность и является нарушением ПДД. За это предусмотрен штраф 3 тыс. рублей, уточнил полковник полиции Антон Белан.

Инспекторы также обращают внимание: безопасность ребенка зависит не только от кресла, но и от манеры вождения. Водителям рекомендуют переходить на «детский режим» — избегать резких маневров, обгонов, разговоров по телефону и полностью концентрироваться на дороге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.