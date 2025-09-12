«Молода и выгляжу прекрасно»: Волочкова отвергла совет Шаляпина об отношениях

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда вспомнила, как раньше все ее обманывали и предавали.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отказалась последовать совету приятеля, исполнителя Прохора Шаляпина. Об этом написало издание URA.RU.

Певец рекомендовал балерине найти для романтических отношений мужчину постарше. Однако звезда не оценила дружеской поддержки, заявив, что дело заключается не в возрасте ее избранника.

«Прохор — мой близкий друг, ему я очень доверяю. Но что значит, он решает, какой мужчина мне нужен? Дело совсем не в возрасте, а в человеческих качествах и достоинстве», — пояснила свое видение знаменитость.

По словам Анастасии, у нее отличные внешние данные, поэтому молодым людям она нравится.

«Я окружена молодыми людьми, сама молода и выгляжу прекрасно. Поэтому общаюсь с разными людьми, вне зависимости от возраста», — подчеркнула звезда балета.

При этом Прохор Шаляпин высказал опасения о том, что Волочкова, будучи доброй, может попасть под влияние очередного молодого ухажера, который перепишет на себя ее недвижимость.

Как отметила сама Волочкова, ее раньше предавали и обманывали люди всех возрастов.

«Меня и люди постарше обманывали. Обманывали на большие деньги, включая отца моей дочери», — заявила она.

Помимо этого, у Анастасии есть свой идеал мужчины, хотя она и не уверена, что такой существует.

«Со мной может быть рядом мужчина достойный, благородный по силе духа, по возможности быть настоящим, по масштабу личности, по сексуальности, по самым лучшим качествам, по стойкости, выдержке, умению противостоять любому испытанию жизни», — заключила звезда.

