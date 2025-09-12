Более 20 беспилотников уничтожили силы ПВО на Ленинградской областью

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В аэропорту Пулково ввели план «Ковер».

В Ленинградской области была объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. <…> Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленобласти», — отмечалось в публикации.

«По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА», - добавил он.

Также глава региона добавил, что в Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет.

В аэропорту Пулково объявлен план «Ковер» в радиусе 100 километров. Помимо этого, в регионе вероятно снижение скорости мобильного интернета.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о том, что на территории региона была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, все экстренные и оперативные службы региона приведены в готовность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

