Евгения Медведева рассказала об отношениях с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Плотные графики, регулярные тренировки и репетиции — успевают ли молодые влюбленные побыть вместе?

Фигуристке Евгении Медведевой — двукратному серебряному призеру Олимпийских игр 2018 года — всего 26 лет. Она оставила большой спорт и стала пробовать себя в журналистике, при этом все еще участвуя в ледовых шоу. Ее избраннику, хореографу Ильдару Гайнутдинову, еще меньше — 24 года. Но и его рабочий график расписан буквально по часам. И оба, по словам Медведевой, в первую очередь заботятся о соблюдении графиков, а уж потом о свиданиях.

Фигуристка рассекретила свой роман с Гайнутдиновым в июле текущего года. А теперь в интервью KP.RU поделилась некоторыми подробностями отношений с бойфрендом. Звезда заявила, что основами их пары являются взаимопонимание, а также уважение к работе друг друга и серьезной нагрузке.

«У Ильдара и похлеще график бывает. Иногда, когда у него по три спектакля, он безвылазно тренируется и чуть ли не ночует в хореографическом зале. Это то же самое, что подготовить мое ледовое шоу, только еще три раза», — сказала Медведева.

Как выяснилось, даже такие трудолюбивые и востребованные артисты умудряются найти время на встречу с возлюбленным. Занятость не мешает благополучным отношениям и даже делает их крепче. Но потребность в немедленных объятиях утолить получается не всегда. Потому что на первом месте — важные для карьеры дела.

«Мы можем запланировать поход в театр или ресторан, но репетиции всегда на первом месте. Никто не обижается, мы поддерживаем друг друга», — отметила фигуристка.

Спортсменка и хореограф познакомились в прошлом году на шоу «Звездные танцы», незадолго до этого Медведева публично заявила о расставании с коллегой по льду Дмитрием Чигиревым, с которым встречалась два года. Точной причины разрыва фигуристы не назвали, подчеркнув только, что дело не в измене или иного рода предательстве, роман подошел к концу, и между бывшими нет вражды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Евгения Медведева представит на суд зрителей свой кинодебют.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.