Вице-премьер Италии Сальвини заявил о недопустимости отправки солдат на Украину

По словам политика, армия нужна поддержания спокойствия внутри страны, а не для войны за рубежом.

Ни один итальянский солдат не отправится на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях, по решению властей страны. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его словам, армия ему необходима дома — для обеспечения безопасности и поддержания спокойствия внутри государства.

«Прежде чем говорить о боевых действиях, мы должны быть осторожны. Очевидно, что конфликты должны быть прекращены. Это правительство, и прежде всего „Лига“ (итальянская политическая партия. — Прим. ред.), никогда не позволит отправить ни одного итальянского солдата на Украину», — написал Сальвини.

Вице-премьер, стоит отметить, не впервые высказывается таким образом. В последние дни лета он уже говорил, что не отправит итальянских военнослужащих в зону вооруженного конфликта. Кроме того, он утверждал, что Россия не пре представляет для его страны никакой угрозы.

Маттео Сальвини считает, что у Италии есть куда более значимые и актуальные проблемы, чем выдуманная конфронтация с РФ. Этой настоящей опасностью политик назвал нелегальных мигрантов, которых у южных границ страны проводят контрабандисты. Среди этих нежеланных гостей есть, в том числе, исламские экстремисты.

Еще одна напасть — подтопления. Ранее 5-tv.ru писал о масштабном наводнении в итальянской Тоскане. В результате шторма жизнь в регионе оказалась парализована.

