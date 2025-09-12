Памятник сбитому ВСУ экипажу Ил‑76 открыли в Белгородской области

Фото: Telegram/Николай Нестеров/kor_31

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мемориал выступит символом мужества и самоотверженности членов экипажа.

В белгородском селе Яблоново открыли памятник сбитому Вооруженными силами Украины (ВСУ) экипажу самолета Ил‑76, в котором находились украинские военнопленные. Об этом стало известно из заявления главы Корочанского района Белгородской области Николая Нестерова в Telegram-канале.

«В селе Яблоново состоялось торжественное открытие памятника погибшему экипажу самолета Ил-76», — отметил он.

Как написал Нестеров, мемориал экипажу самолета удалось возвести после победы местного отделения партии в конкурсе общественно значимых проектов. Инициативу направили на увековечение памяти погибших и напоминание о ценности человеческой жизни.

Также он добавил, что памятник выступит символом мужества и самоотверженности членов экипажа, имена которых навсегда останутся в истории района и страны.

В 2024 году командир ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман отдал приказ сбить самолета Ил-76, внутри которого находились украинские пленные. Позже, 5 июля, глава ведомства Александр Бастрыкин провел совещание, на котором Дзяман был обвинен в совершении теракта, а также объявлен в международный розыск вместе с остальными участниками преступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ признали, что на борту сбитого Ил-76 под Белгородом находились украинские пленные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.