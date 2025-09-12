США сняли ограничения с авиакомпании «Белавиа»
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
Также Дональд Трамп передал особый подарок Александру Лукашенко.
Некоторые ограничения на полеты теперь сняты и в Белоруссии. Сегодня США сообщили об отмене своих санкций в отношении перевозчика — «Белавиа».
Для этого в Минск прилетел посланник Дональда Трампа Джон Коул. Он, кстати, привез Александру Лукашенко письмо от президента, обратив внимание, что Трамп только в исключительных случаях подписывается просто именем — Дональд.
Был и еще один небольшой подарок.
«Я уже выходил из Овального кабинета, президент Трамп остановил меня и говорит: «Подожди, подожди, не забудь передать вот это президенту Лукашенко», — сказал Джон Коул.
«Да, интересные запонки с изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться», — ответил Лукашенко. Президент Белоруссии по-доброму рассмеялся, увидев подарок Трампа.
Кстати, снятие санкций с «Белавиа» скажется и на россиянах. Лететь на запад через Минск на три часа быстрее, чем через Стамбул.
