«Работать по совести»: жителей Красноярска возмутил дорогостоящий ремонт машины губернатора

Чиновник попал в яму на дороге и за 12 минут отсудил более 200 тысяч рублей.

Очень неожиданное продолжение получила небольшая авария в Красноярске. Там у водителей обострилось чувство социальной несправедливости, после того как губернатор региона, пробив на своей машине колесо и помяв диск, за 12 минут отсудил у дорожников больше 200 тысяч рублей. Такие тяжбы у рядовых граждан тянутся годами, а ямы с дорог никуда не пропадают. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев оценил силу административного ресурса.

Не хочется вспоминать классику: в России две беды — дураки и дороги. Время идет, многих дураков жизнь исправила, да и дороги стали получше — но не везде.

«Когда едешь с ребенком своим, потихоньку так, у тебя ребенок в машине, и потом — бам! Ребенок пугается. Надо по совести работать и асфальт этот долбанный по совести делать, елки-палки!» — говорит житель Красноярска по имени Тимур.

Там еще много чего было добавлено, но это эмоции, так что не будем об этом. Давайте о хорошем. Ведь можем, когда хотим: Lexus из губернаторского гаража в Красноярске починят за счет шалопаев, плохо положивших асфальт. Авто попало в яму, диск и шина встали в 12 минут судебного заседания и 228 тысяч 903 рубля. По цене во мнениях специалистов, впрочем, есть расхождения.

«Тысяч сто, максимум. Допустим, тысяч 40 колесо и 30 — диск. Даже ста не будет», — говорит сотрудник техцентра по имени Николай.

На уточнение, что колесо губернатора же обошлось почти в 300, ответ такой:

«Так он губернатор потому что, ха-ха».

Да тут не в цене дело, экспертиза врать не будет. Дело в том, что в данном случае все закончилось хорошо. Машину губернатора починили. Деньги с нерадивых взыскали — лепота! Но есть смутное ощущение, что это не финальное решение проблемы. В пресс-службе губернатора косвенно подтверждают.

«Может, и другие машины в нее попадали, но посетовали-посетовали водители, поругались и уехали. А здесь, поскольку это госимущество, таким образом поступили», — прокомментировал пресс-секретарь губернатора Сергей Зыблев.

И правда что. Житель региона Егор попал в примерно такую же яму. Помял там что-то. В суде рассудили, что попал и попал. Занимаются. И постоянно переносят разрешение вопроса. Никто ж не спорит — ну попал мужик.

«Сколько можно ждать? Почему у нас губернатор ехал и через 12 минут получил 300 тысяч рублей, а у меня выплата там до 150 тысяч рублей, я ее второй год не могу дождаться?» — задается вопросом житель Красноярска Егор Жухарь.

А вот в верхах захотели и смогли решить вопрос. Ну, своего Lexus. Ямы для всех одни, а за всеми пострадавшими бегать — не губернаторское же дело. Есть, впрочем, еще одно решение, которое как бы лежит на поверхности, но пока доступно не везде. Взять и закатать уже наконец в хороший асфальт одну из двух главных проблем России. Нет, не дураков, конечно, вы что?! Дороги.

