Трамп сообщил о наличии у него данных о мотивах убийства Кирка

В расследовании инцидента есть значительный прогресс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он располагает сведениями о мотивах убийства активиста Чарли Кирка. Об этом он рассказал перед Белым домом в беседе с журналистами.

«У меня есть сведения, да, но мы сообщим вам об этом позже», — отметил он.

При этом Трамп добавил, что в расследовании убийства есть значительный прогресс. На фоне происходящего американский лидер выразил обеспокоенность за Соединенные Штаты.

Покушение на активиста Кирка в ходе его выступления в университете штата Юта было совершено 10 сентября. Позднее Трамп подтвердил, что получивший ранения Чарли скончался после огнестрельного ранения в шею.

По информации Fox News, стрелявший мог быть членом Демократической партии США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что властям Соединенных Штатов нужно провести тщательное расследование, чтобы найти исполнителя убийства Кирка.

Также NBC News сообщал о задержании якобы виновного в совершении преступления, тогда как в газете The New York Times уточняли, что арестованный человек к покушению не имел отношения. Личность настоящего стрелявшего все еще остается неизвестной. Федеральные правоохранительные органы расследуют инцидент, проверяя все версии происшествия.

