Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара

Удар был нанесен в районе с иностранными посольствами.

Россия выступает с решительным осуждением атаки Израиля против Катара. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Данное нападение, по его словам, является вопиющим. Он также добавил, что за израильской атакой против Катара должны идти «самые серьезные последствия» для региона.

К тому же, как подчеркнул Небензя, Израиль нанес удар по Катару в районе с иностранными посольствами, дипмиссия России была всего в 600 метрах от места атаки. Помимо этого, постпред РФ при ООН заявил, что Израиль испытывает границы дозволенного, при этом имея международное дипломатическое прикрытие со стороны США.

Российская сторона призывает Израиль оставить безрассудные агрессивные действия, которые провоцируют раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке.

До этого, 9 сентября, в Дохе сообщили о нескольких взрывах. Причиной назвали удар израильских военных по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС, где проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна провела операцию против лидеров ХАМАС, а также несет за нее ответственность. Однако Катар как место ее проведения в офисе напрямую не отметили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Россия поддержала Катар после удара Израиля по Дохе.

