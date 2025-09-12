«У меня такой фетиш»: Киркоров рассказал о своей необычной коллекции

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обычные бумажные списки блюд исполнителя не интересуют.

Народный артист России Филипп Киркоров поделился своим необычным увлечением. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте народной артистки России Ларисы Долиной «В кругу друзей».

«Я собираю меню из ресторанов. Такой у меня фетиш», — отметил Киркоров.

По его словам, бывают разные меню, оттого это занятие становится увлекательнее. По крайней мере, список блюд теперь представлен во многих местах питания в более интересном виде, чем раньше, считает певец.

«Сейчас такое время, что в ресторанах не просто бумажки, а меню такие изысканные. Это мне пришло в голову, когда я был за границей и увидел необычное меню. Говорю: „Можно стащить одно?“ Отвечают: „Да, можно, вам все можно“. Начал постепенно интересными меню пополнять свою коллекцию и пополняю до сих пор», — пояснил артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров высказался про школьную программу. Дети артиста Мартин и Алла-Виктория с недавнего времени учатся в российском образовательном учреждении.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.