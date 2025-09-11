В Махачкале из-за схода селевых потоков ограничено транспортное сообщение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Расчистку дороги начнут проводить только 12 сентября.

В Махачкале из-за мощного ливня затопило центральные улицы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

«Люди переходят дорогу по колено в воде. Машины тоже едва-едва могут пробраться через пробки», — передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий.

Журналист также отметил, что жителям города сложно добраться до своих домов, так как уровень воды достигает 30-40 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Бали бушует наводнение из-за ливней. Данных о пострадавших россиянах нет. Тем не менее власти уже сообщают о пропавших без вести местных жителях. Крупнейшие трассы затоплены или заблокированы оползнями. Людей эвакуируют и вывозят из зоны бедствия. Самая сложная ситуация в городе Денпасар. Российские туристы делятся кадрами из своих отелей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.