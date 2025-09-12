Поел и сердце стучит: кардиологи объяснили причины аритмии после приема пищи

Фото: 5-tv.ru

Сердце может биться быстрее или пропускать удары, но это не всегда опасно для здоровья.

После еды у некоторых людей может возникать аритмия — учащенное или нерегулярное сердцебиение. Об этом сообщает Доктор.Питер со ссылкой на врача-кардиолога Ольгу Бокерию.

«Аритмия после приема пищи встречается в некоторых случаях, и зачастую она очень неприятна. Почему это может происходить? Дело в том, что все внутренние органы в какой-то степени получают иннервацию от блуждающего нерва, его еще называют вагусом», — объяснила Бокерия.

При переедании или употреблении острой пищи вагус раздражается сильнее, что опосредованно влияет на сердце. Также плотная еда физически давит на сердце, вызывая временное ускорение ритма.

Если это обычная синусовая тахикардия, волноваться не стоит. Опасными считаются экстрасистолия, фибрилляция предсердий и желудочковая тахикардия — они требуют обращения к врачу.

Особое внимание следует уделять симптомам, сопровождающим аритмию: слабость, головокружение, нехватка воздуха и падение давления. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь для проведения ЭКГ и обследования.

