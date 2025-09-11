«Ждем шоу»: русско-сербская пара рассказала об ожиданиях от «Балтика Фест»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Супруги не исключают, что компанию им составит взрослая дочь.

Русско-сербская супружеская пара Екатерина и Сречко Милосавлевич ждут от гастрономического фестиваля «Балтика Фест» шоу, концертов и новых впечатлений. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

«Мы купили билеты пока только с супругом. Возможно, еще дочери докупим, она у нас взрослая. А вообще ждем шоу. Праздник. Очень понравилось, что там будет гастрономическое шоу, концерты», — поделилась Екатерина.

Сречко приехал в Россию из Сербии. Вместе с Екатериной они планируют посетить фестиваль уже в эту субботу. Женщина признается: уже не в первый раз посещает соревнования по дрифту на автодроме «Игора Драйв», который является площадкой фестиваля. Организацией Екатерина всегда была довольна. Теперь надеется посмотреть на мотогонки.

«(Сречко. — Прим. ред) — любитель тоже разных национальных кухонь, и ему будет интересно, я думаю, попробовать (блюда. — Прим. ред.) из разных регионов России. Я почитала, что там будут приезжать вообще со всех уголков России, да и самой тоже интересно посмотреть на это все и попробовать. Я думаю, что это будет крайне вкусно», — рассуждает Екатерина.

Супруги планируют провести на фестивале целый день. В планах — поучаствовать в мастер-классах и насладиться выступлениями музыкальных коллективов. Кроме того, Екатерина надеется, что с помощью «Балтики Фест» сможет пополнить коллекцию семейных рецептов.

«Ждем массу впечатлений. Когда в городе постоянно живешь, занимаешься много работой, хочется отдохнуть и получить позитивные эмоции. Будем надеяться, что это будут самые прекрасные впечатления», — резюмировала женщина.

