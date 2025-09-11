В Албании появится первый «ИИ-министр»

В Албании должность министра по госзакупкам займет искусственный интеллект

С албанского имя министра Diella переводится как «солнце».

В Албании должность государственного министра, отвечающего за госзакупки, займет искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщило агентство Politico.

Модель Diella станет первым членом правительства, которого не существует физически. «ИИ-министру» будут поручаться решения по государственным тендерам, чтобы создать «на 100% неподкупную» систему госзакупок.

К слову, модель Diella уже применяется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, которая предоставляет доступ к большинству госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Албании рассматривают возможность учреждения министерства, которое будет полностью функционировать под управлением искусственного интеллекта.

В правительстве Албании назвали ИИ инструментом повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, отметив, что эта технология в ближайшем будущем может стать важнейшим ресурсом в арсенале албанского правительства. Также подчеркнули, что в министерстве, управляемом исключительно искусственным интеллектом, не будет ни кумовства, ни конфликта интересов.

