Pantone предсказал цвета весенних коллекций на неделе моды в Нью-Йорке

В палитру вошли преимущественно яркие оттенки.

Институт цвета Pantone представил список оттенков, которые будут главными в весенних коллекциях на неделе моды в Нью Йорке.

«В моду войдут преимущественно яркие оттенки, что связано с растущим интересом к винтажной моде и желанием сочетать старое с новым», — отметили в организации.

Согласно прогнозу, палитра включает 16 базовых цветов. Среди них выделяются Dusty Rose, Tea Rose, Lava Falls, Acacia, Marina, Muskmelon, Alexandrite, Amaranth, Burnt Sienna и Burnished Lilac.

Дополнительно специалисты добавили 6 универсальных оттенков, которые подойдут для разных сезонов. В этот список вошли глубокие Coffee Bean и Rhodonite, светлые White Onyx и Angora, а также зеленые Sage Green и Sycamore.

По мнению экспертов, именно эти цвета станут основой для весенних показов и в дальнейшем будут активно использоваться в уличной моде по всему миру.

