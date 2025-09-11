Прямо в пасти у верблюда: как съемки клипа Ирины Ковалевич вышли из-под контроля

Верблюд чуть не съел платье Ирины Ковалевич во время съемок клипа

Певица и ее команда надолго запомнят этот опыт.

Певица и бьюти-эксперт Ирина Ковалевич сняла собственный клип на песню Bonjour в Бухаре. Ролик получился красочным с восточными элементами, но не обошлось без происшествий: во время съемок верблюд чуть не съел платье артистки. Подробностями этой истории она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

Оказывается, прямо во время съемочного процесса, пока артистка держала одного верблюда, к ней незаметно подкрался второй и стал беспощадно есть ее одежду.

«У нас оставалась последняя уже сцена, потому что уже было холодно, темнело, и нам надо было ее точно снять. У меня было платье летящее большое, и вдруг я смотрю: переглядываться начинает оператор, ребята со съемочной группы. Все начинают ржать, а я не могу понять (что происходит — Прим. ред.)», — говорит Ковалевич.

Артистка призналась, что делала все из последних сил, но должна была выстоять до конца съемочного процесса. Второго верблюда она просто не заметила. После отснятого дубля вся команда минут 15 вытаскивала ткань из пасти животного.

«Я отпускаю этого верблюда, поворачиваюсь и понимаю, что все мое платье уже в пасти у верблюда. Уже все подбежали, мы его тянем, вытягиваем. Вот так вот я оказалась без куска платья, но со снятым дублем», — рассказала певица.

Ковалевич рассказала, что основная часть клипа снималась в центре Бухары, и сложностей во время съемок не было. Сюрпризы ждали команду артистки уже в пустыне. Певица заверила, что свое платье она уже восстановила.

