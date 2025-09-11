Мощная винтовка: найдено оружие, из которого убили сторонника Трампа

Фото: Reuters/Brian Snyder

Сотрудники ФБР обнаружили его в лесу, где скрывался преступник.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило винтовку, которая, как полагают следователи, могла быть использована при убийстве правого активиста Чарли Кирка во время его выступления в Университете долины Юта. Об этом сообщает AP.

Представитель ФБР Роберт Болс сообщил, что найденное оружие является мощной винтовкой с продольно-скользящим затвором. Его обнаружили в лесу, где скрылся подозреваемый.

Консервативный активист Чарли Кирк был ранен в шею и госпитализирован в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп объявил о его смерти и приказал приспустить флаги. Погибшего американский лидер охарактеризовал как «мученика за свободу и правду». Трамп также подчеркнул, что нападение связано с «демонизацией» консерваторов со стороны левых радикалов.

Кирк был сооснователем организации Turning Point USA (TPUSA), которая продвигает консервативные взгляды среди молодежи. Он активно поддерживал Дональда Трампа, помогая заручиться поддержкой студентов во время президентской кампании прошлого года.

